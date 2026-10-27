Torino Vs Como 02h45 28/10: Soi Kèo Vòng 9 Serie A 2026/2027

Trận Torino vs Como diễn ra lúc 02h45 ngày 28/10 tại sân Olimpico Grande Torino, khi cả 2 đội đều sở hữu chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp. Đội chủ nhà đang cải thiện đáng kể khả năng ghi bàn, trong khi Como gây ấn tượng với 17 điểm sau 8 vòng Serie A. Cùng 8xbet phân tích phong độ, thành tích đối đầu và những lựa chọn soi kèo đáng chú ý trước cuộc so tài này.

Đánh giá phong độ Torino vs Como trước vòng đấu

Cả 2 đội đều giành 10 điểm trong 5 vòng gần nhất, cho thấy sự cân bằng về phong độ. Tuy nhiên, lịch thi đấu và khả năng duy trì thể lực có thể tạo nên khác biệt tại Turin.

Torino duy trì mạch thắng ấn tượng

Torino bước vào trận Torino vs Como với 3 chiến thắng liên tiếp trước Udinese 2-1, Parma 3-0 và Monza 3-2. Đoàn quân của Ignazio Abate ghi 8 bàn trong chuỗi trận này, qua đó nâng tổng điểm lên 13 sau 8 vòng Serie A. Đáng chú ý, đội bóng thành Turin ghi bàn ở 4/5 trận gần nhất, với tổng cộng 9 pha lập công.

Sự tiến bộ đến từ khả năng phối hợp giữa Nikola Vlasic, Kian Fitz-Jim và Che Adams. Tuy nhiên, Torino vẫn bộc lộ những khoảng trống phòng ngự, điển hình là 2 bàn thua trước Monza. Nếu muốn giữ điểm trên sân nhà, họ cần hạn chế những tình huống xử lý thiếu tập trung ở khu vực gần khung thành.

Como thể hiện sức mạnh tấn công

Como cũng thắng 3 trận liên tiếp trước trận Torino vs Como khi lần lượt vượt qua Fiorentina 3-1, MU 4-1 và Sassuolo 2-0, ghi tổng cộng 9 bàn. Tại Serie A, đội bóng của Cesc Fabregas sở hữu 17 điểm sau 8 vòng, với 5 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại. Họ còn giữ sạch lưới 2/3 vòng gần nhất.

Chiến thắng trước Sassuolo cho thấy chiều sâu nhân sự của Como khi Nico Paz được nghỉ hoàn toàn, còn Anastasios Douvikas lập cú đúp ở phút 49 và 60. Dẫu vậy, lịch thi đấu 3 trận trong chưa đầy 1 tuần có thể ảnh hưởng đến khả năng pressing và duy trì tốc độ của đội khách.

Phân tích chi tiết lịch sử đối đầu Torino vs Como

Thống kê 36 cuộc chạm trán chính thức cho thấy Torino chiếm ưu thế với 19 chiến thắng, 9 trận hòa và 8 thất bại. Đội bóng thành Turin ghi tổng cộng 50 bàn, trong khi Como có 37 pha lập công. Những con số này phản ánh lợi thế lịch sử của đội chủ nhà nhưng chưa đủ để khẳng định họ sẽ kiểm soát được trận đấu sắp tới.

Trong 4 cuộc đối đầu Torino vs Como tại Serie A kể từ mùa 2024/25, Como thắng 3 và chỉ thua 1. Đặc biệt, đội bóng của Fabregas toàn thắng cả 2 lượt trận mùa trước với tổng tỷ số 11-1, bao gồm chiến thắng 5-1 ngay trên sân Olimpico Grande Torino. Đây là động lực để Torino tìm kiếm kết quả tích cực hơn trong lần tái đấu.

Gợi ý soi kèo Torino vs Como chi tiết

Những lựa chọn dưới đây dựa trên phong độ, thống kê ghi bàn và lịch thi đấu được cung cấp. Do chưa có bảng tỷ lệ chính thức, các nhận định chỉ mang tính tham khảo, không phải mức kèo đã được nhà cái xác nhận.

Kèo châu Á: Ưu tiên Torino được chấp

Torino giành trọn 9 điểm trong 3 vòng gần nhất và ghi ít nhất 2 bàn mỗi trận. Trong khi đó, Como dù sở hữu vị trí cao hơn nhưng phải làm khách sau lịch thi đấu liên tục. Lợi thế nghỉ ngơi trước trận Torino vs Como và sân bãi giúp Torino có cơ sở hướng tới kết quả không thua.

Nếu thị trường niêm yết Como chấp 0,25 bàn, Torino +0,25 là phương án đáng cân nhắc. Lựa chọn này phù hợp với nhận định 2 đội có khả năng chia điểm, đặc biệt khi Torino đã cải thiện đáng kể hiệu suất tấn công.

Kèo châu Âu: Cân nhắc kết quả hòa

Ở trận Torino vs Como, 2 đội cùng sở hữu chuỗi 3 chiến thắng, nhưng ưu thế lại phân bổ khá đồng đều. Como nhỉnh hơn về điểm số với 17 so với 13, còn Torino có lợi thế sân nhà và thời gian hồi phục tốt hơn.

Kịch bản hòa đáng chú ý bởi cả 2 đều có phương án tấn công hiệu quả nhưng vẫn tồn tại rủi ro phòng ngự. Torino có thể khai thác khoảng trống khi Como đẩy cao đội hình, trong khi đội khách đủ khả năng đáp trả nhờ khả năng phối hợp trung lộ.

Kèo tài xỉu: Nghiêng về hai đội ghi bàn

Torino có 6/8 trận Serie A xuất hiện bàn thắng từ cả 2 phía, tương đương 75%. Como cũng đạt tỷ lệ 62,5% với 5/8 trận có cùng đặc điểm. Đáng chú ý, đội khách phải nhận trung bình 14,7 cú sút và 1,57 xGA mỗi trận.

Vì vậy, lựa chọn cả 2 đội ghi bàn có cơ sở thống kê rõ ràng hơn so với việc theo đuổi mức tài cao. Nếu mốc tài xỉu được đưa ra ở 2,5 bàn, cửa xỉu có thể cân nhắc theo dự đoán 1-1, dù phong độ ghi bàn gần đây vẫn tạo ra rủi ro.

Dự đoán đội hình ra sân Torino vs Como

Torino dự kiến triển khai sơ đồ 4-4-2 nhằm duy trì sự cân bằng giữa phòng ngự và phản công. Tuy nhiên, Rolando Mandragora chưa chắc ra sân sau chấn thương trước Monza, trong khi Emirhan Ilkhan, Franco Israel và Niccolò Fortini cũng gặp vấn đề thể lực.

Como nhiều khả năng sử dụng hệ thống 4-2-3-1 với Nico Paz trở lại đội hình xuất phát sau khi được nghỉ ở trận gặp Sassuolo. Đội khách vẫn phải theo dõi tình trạng của Assane Diao, Trevoh Chalobah, Jesús Rodríguez và Moise Kean trước giờ bóng lăn.

Torino (4-4-2): Perri; Belghali, Ismajli, Coco, Comuzzo; Vlasic, Gineitis, Fitz-Jim, Cacciamani; Adams, Simeone.

Como (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Jacobo Ramón, Kempf, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

Kết luận

Trận Torino vs Como hứa hẹn cân bằng khi cả 2 đội cùng có phong độ tốt và khả năng ghi bàn ổn định. Como sở hữu sức sáng tạo đáng gờm, nhưng Torino có lợi thế sân nhà, thể lực và quyết tâm cải thiện thành tích đối đầu. Với những yếu tố hiện tại, lựa chọn Torino không thua, cả 2 đội cùng ghi bàn và kết quả hòa là những hướng nhận định đáng tham khảo. Dự đoán tỷ số: Torino 1-1 Como.